Фанат «Реала», шутивший над Мбаппе два года назад, изменил свою позицию

Килиан Мбаппе мог перейти в «Реал» ещё в 2022 году, но тогда он решил продлить контракт с «ПСЖ». Один из фанатов мадридской команды тогда пришёл на стадион с футболкой «ПСЖ» с фамилией Мбаппе. Вместо номера на этой футболке был 0, а ниже присутствовала надпись – «Лига чемпионов». Посыл фаната был таков, что в «ПСЖ» Мбаппе никогда не сможет выиграть трофей Лиги чемпионов.

Теперь этот же болельщик был замечен на Суперкубке УЕФА. Он держал в руках футболку «Реала» с фамилией Мбаппе. Вместо номера на футболке были изображены песочные часы, а ниже – та же надпись «Лига чемпионов». Фанат теперь считает, что Мбаппе сможет выиграть этот турнир в «Реале» - нужно только подождать.

Напомним, что Мбаппе забил гол в первом матче за «Реал». Мадридцы обыграли «Аталанту» (2:0) и выиграли Суперкубок УЕФА.