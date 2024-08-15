Беллингем раскрыл прозвище Эндрика в «Реале»

В среду вечером «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв «Аталанту» со счётом 2:0. Молодой нападающий мадридской команды Эндрик просидел 90 минут на скамейке запасных, но при этом получил медаль. После игры бразилец опубликовал в социальных сетях фотографию с трофеем. Комментарий под этой публикацией оставил полузащитник Джуд Беллингем. Англичанин, похоже, раскрыл прозвище 18-летнего Эндрика.

«Вперёд, Бобби!» - написал Беллингем.

Весной, после гола в товарищеском матче национальных сборных Англии и Бразилии, Эндрик говорил, что является большим поклонником Бобби Чарльтона.