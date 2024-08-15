Кутицкий оценил перспективы Захаряна в «Реал Сосьедаде»

Хавбек «Динамо» Александр Кутицкий поделился комментарием о перспективах полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Думаю, несмотря на тяжелое начало, Захарян сможет реализовать себя в «Сосьедаде». У Арсена есть мастерство, которым он сможет воспользоваться», — приводит слова Кутицкого Legalbet.

Футболист отметил, что для Захаряна сейчас главное восстановиться после травмы и приступить к тренировкам.

Захарян выступает за испанский клуб с 2023 года. В прошлом сезоне он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и стал автором двух ассистов.