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Кутицкий оценил перспективы Захаряна в «Реал Сосьедаде»

15 Августа 2024 • 16:16 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Райо Вальекано
18.08 20:00

Хавбек «Динамо» Александр Кутицкий поделился комментарием о перспективах полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Думаю, несмотря на тяжелое начало, Захарян сможет реализовать себя в «Сосьедаде». У Арсена есть мастерство, которым он сможет воспользоваться», — приводит слова Кутицкого Legalbet.

Футболист отметил, что для Захаряна сейчас главное восстановиться после травмы и приступить к тренировкам.

Захарян выступает за испанский клуб с 2023 года. В прошлом сезоне он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и стал автором двух ассистов.

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РЕАЛ СОСЬЕДАД РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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