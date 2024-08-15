Анчелотти высказался о сравнении атакующих трио в «Реале» - BMV и BBC

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу сравнений атакующих трио – BMV (Беллингем, Мбаппе, Винисиус) и ВВС (Бэйл, Бензема, Криштиану).

«Мы говорили об этом вчера в штабе. Очень сложно сравнивать эту команду с той, которая была в 2014 году. Что никогда не меняется в «Реале» даже спустя 10 лет, так это качество команды», - сказал Анчелотти журналистам.

Напомним, что в среду вечером «Реал» обыграл «Аталанту» со счётом 2:0 в Суперкубке УЕФА. Авторами голов стали Федерико Вальверде и Килиан Мбаппе. Француз отметился результативным ударом в первом же матче за «сливочных».