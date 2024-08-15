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Не только Винисиус: Ещё один игрок «Реала» может уехать в Саудовскую Аравию слухи

15 Августа 2024 • 15:51 Комментировать

Саудовский инвестиционный фонд нацелился сразу на нескольких футболистов «Реала». Как сообщает Globo Esporte, после крупного предложения по нападающему Винисиусу Жуниору саудовцы начали переговоры по защитнику Эдеру Милитао.

Источник отмечает, что пока неизвестно, в какой именно клуб может перейти 26-летний Милитао. Переговоры стартовали в начале недели и идут тяжело. Представители Саудовской Аравии сначала связались с лагерем футболиста, а после и с «Реалом».

В действующем контракте Эдера Милитао с «Реалом» прописана опция выкупа за 500 миллионов евро.

Ранее в прессе писали о том, что за Винисиуса саудовцы могут заплатить миллиард евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор Эдер Милитао Саудовская Аравия трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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