Судя по всему, нападающий Ансу Фати покинет «Барселону» в летнее трансферное окно. Как сообщает TodoFichajes, 21-летний футболист предпочитает перейти в «Севилью». Фати интересен и другим клубам, но игрок не хочет покидать Испанию.

Проблема заключается в заработной плате – «Севилья» при аренде Фати может взять на себя только 35% оклада игрока. «Барселону» такой вариант не привлекает. Очевидно, переговорный процесс будет продолжаться.

Напомним, что в прошлом сезоне Ансу Фати выступал в аренде за «Брайтон». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 25 миллионов евро.