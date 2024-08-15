Ленгле ждёт момента, когда «Атлетико» согласует его трансфер с «Барселоной»

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Клеман Ленгле хочет продолжить карьеру в другом топ-клубе Испании. Французский футболист согласовал условия личного контракта с мадридским «Атлетико».

По информации от издания Sport, Клеман в настоящий момент ждёт момента, когда «Атлетико» согласует с «Барселоной» сумму компенсации за трансфер. Ради перехода в стан «матрасников» Ленгле ранее отклонил предложения из Франции, Турции и Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне Ленгле выступал на правах аренды за «Астон Виллу», а ещё годом ранее – за лондонский «Тоттенхэм». Француз не смог впечатлить своей игрой ни один из этих клубов.