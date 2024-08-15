В «Барселоне» пока не знают, когда де Йонг вернётся в строй

Каталонская «Барселона» всё ещё не знает, когда вернётся в строй полузащитник Френки де Йонг. Напомним, в июне футболист получил травму, из-за которой пропустил чемпионат Европы.

По информации от журналиста Хави Мигеля, главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик смирился с тем, что де Йонг будет отсутствовать как минимум до международной паузы в сентябре. Точные сроки возвращения нидерландца пока не называются.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет продать Френки из-за большой зарплаты и травматичности футболиста. Полузащитник интересен «Манчестер Юнайтед», где работает бывший тренер де Йонга по «Аяксу» Эрик тен Хаг.