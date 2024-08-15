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Александр Мостовой отреагировал на новость о возможном переходе 35-летнего Перишича в «Барселону» эксклюзив

15 Августа 2024 • 11:55 Комментировать

Экс-футболист «Сельты» Александр Мостовой в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на возможный переход 35-летнего Ивана Перишича в «Барселону».

«Ясно, что нельзя сравнивать Перишича с Нико Уильямсом. Одному 35 лет, а другому 22 всего лишь. Скорее всего, работа агентов тут решает. Ясно, что Перишич - классный футболист, но 35 лет… Логики нет.  

Опытный игрок всегда пригодится, но опыт можно иметь и в 27 и в 30, да и в 35 лет. Сейчас футбол не такой, как 20 лет назад, сейчас в 33 и в 35, а кто-то и до 40 лет играет. В принципе, если бы мне сказали, что Нико Уильямса нет, а Перишича взять на сезон, то ничего плохого не будет», — сказал Мостовой.

14 августа испанские СМИ написали о том, что Перишич на правах свободного агента перейдёт в «Барселону». В переходе заинтересован главный тренер Ханс-Дитер Флик.

«Барселона» всерьёз рассматривает вариант с подписанием 35-летнего Перишича

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