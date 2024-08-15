Трансфер Винисиуса в «Аль-Ахли» за 1 миллиард – реальность?

В СМИ появилась информация о том, что Винисиус может перейти в чемпионат Саудовской Аравии, причём за очень большую сумму – около миллиарда евро. Более того, бразилец за пять лет контракта заработает аналогичную сумму. Скажем прямо – деньги астрономические.

Существует мнение, что Джуниору следует покорить Ближний Восток. Хотя бы потому, что он уже всё выиграл: три раза Ла Лигу и дважды ему покорялась Лига чемпионов. Кажется, дело сделано, теперь можно и подзаработать. Однако я сторонник альтернативного суждения.

Во-первых, Винисиус выиграл не всё. На уровне сборных мундиаль он пока не выигрывал. И если он переедет в Саудовскую Аравию, то шансов попасть в сборную Бразилии будет минимум. Это одна из главных мотиваций того, что южноамериканцу нужно выступать в Европе. Во-вторых, Винисиусу всего 24 года, и получается, что на пике он отыграл менее пяти лет, а зарабатывать на Ближнем Востоке он будет более десяти лет. Сразу скажем, что это нелогично. В-третьих, Джуниор не достиг своего максимума. У него есть шанс взять «Золотой мяч». Бразилец должен понимать, что в Саудовскую Аравию он должен ехать тогда, когда его пик пройдёт. Следовательно, через условные пять лет он будет стоить куда дороже и заработать может гораздо больше.

Если абстрагироваться от того, что Винисиуса зовут не в самый футбольный чемпионат, то нужно сделать акцент на том, что Вини хорошо в «Реале», а значит, от добра до добра не ищут. К нему классно относится тренер. Уверен, что Джуниор оценил, что когда-то ему дали время на адаптацию, и это позволило ему классно раскрыться.

К тому же я не могу вспомнить суперзвезду, которая уезжала бы в столь молодом возрасте. Этот переход невозможен именно сейчас ещё и потому, что предсезонка уже вступила в заключительную фазу, и официальные матчи скоро начнут стучаться в окно. Зимой же такой трансфер ещё более маловероятен, так как соревнования будут в самом разгаре, да и сам футболист не захочет уехать, пока история сезона не будет окончена.

Переход Винисиуса в «Аль-Ахли» считаю невозможным, потому что: 1) он в очень молодом возрасте; 2) ему хорошо в «Реале»; 3) его пик ещё далеко не пройден.

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