Мбаппе эмоционально прокомментировал первый титул в «Реале»

Звездный форвард «Реала» Килиан Мбаппе разместил пост в социальных сетях после победы над «Аталантой» в Суперкубке УЕФА. Француз отметился забитым мячом, а «сливочные» выиграли со счетом 2:0.

«Первый трофей с лучшим клубом мира! Давайте еще!» - оставил сообщение нападающий в соцсети.

Мбаппе перешел в «Реал» из французского «ПСЖ» на правах свободного агента. Килиан подписал с мадридским грандом долгосрочный контракт, рассчитанный на пять лет. Стоит отметить, что матч против «Аталанты» стал дебютным для нападающего в футболке «королевского» клуба.

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