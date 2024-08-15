Анчелотти оценил игру Мбаппе в первом матче за «Реал»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре форварда Килиана Мбаппе против «Аталанты» в Суперкубке УЕФА. Французский нападающий отметился забитым мячом.
«Килиан отлично проявил себя. Он хорошо адаптировался в команде. Мбаппе отлично взаимодействовал с Винисиусом и Беллингемом. «Реал» должен играть как единое целое, и в этом матче мы это сделали», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.
Напомним, что поединок завершился победой «королевского» клуба со счетом 2:0.
Мбаппе присоединился к «Реалу» этим летом, подписав пятилетний трудовой договор.
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