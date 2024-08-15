Анчелотти оценил игру Мбаппе в первом матче за «Реал»

«Килиан отлично проявил себя. Он хорошо адаптировался в команде. Мбаппе отлично взаимодействовал с Винисиусом и Беллингемом. «Реал» должен играть как единое целое, и в этом матче мы это сделали», - передает слова итальянского специалиста пресс-служба УЕФА.