Мбаппе: «Очень легко играть с Винисиусом, Родриго и Беллингемом»

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе высказался о своих товарищах по команде.

Француз дебютировал за «сливочных» в матче Суперкубка УЕФА против «Аталанты» (2:0), появившись на поле с первых минут. 25-летний экс-игрок «ПСЖ» составил атакующее трио с бразильцами Винисиусом Жуниором и Родриго, а ниже расположился Джуд Беллингем.

«Играть с Винисиусом и Родриго очень легко, потому что они отличные футболисты. То же самое касается и Джуда. Приятно быть с ними в одной команде», – заявил в послематчевом интервью Мбаппе, поразивший ворота «Аталанты» на 68-й минуте встречи после передачи Беллингема.