Вальверде: «Мбаппе заставил многих замолчать»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде впечатлён игрой Килиана Мбаппе в первом матче за команду.

Именно уругваец и француз стали авторами голов гранда Ла Лиги в поединке Суперкубка УЕФА против «Аталанты». Встреча завершилась со счётом 2:0.

«Очень приятно видеть, как Мбаппе начинает забивать и побеждает, особенно после недавних разговоров о нём, которые могли повлиять на раздевалку. Думаю, Килиан заставил многих замолчать», – заявил Вальверде в послематчевой беседе с прессой.

Килиан Мбаппе был подписан «Реалом» этим летом на правах свободного агента. 25-летний форвард заключил с клубом контракт, рассчитанный до 2029 года.