Стало известно, когда Ольмо сможет дебютировать за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Дани Ольмо готовится к своему дебюту в новой команде.

26-летний игрок пополнил ряды каталонского гранда на прошлой неделе, перебравшись из немецкого «РБ Лейпцига». На данный момент «Барселона» не смогла зарегистрировать Ольмо – испанец пропустит матч первого тура Ла Лиги против «Валенсии» (17 августа), информирует журналист Хосе Альварес. При этом, как отмечает источник, звёздный новичок «сине-гранатовых» с высокой вероятностью будет заявлен на поединок второго тура с «Атлетиком» Бильбао (24 августа).

Трансфер Дани Ольмо обошёлся «Барселоне» в 55 млн евро без учёта бонусов.