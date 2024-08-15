Мбаппе ответил, сможет ли забить 50 голов за сезон

Новичку мадридского «Реала» Килиану Мбаппе задали вопрос о 50 голах за сезон.

Первый шаг уже сделан: француз поразил ворота «Аталанты» в своём дебютном матче за «сливочных», который пришёлся на Суперкубок Европы. Команда Карло Анчелотти отпраздновала победу – 2:0.

«Сколько голов ты намерен забить? 50?» – спросили журналисты у Мбаппе после финального свистка. – «Я не хочу ограничивать себя никакими рамками, – цитирует игрока Madrid Xtra. – Мы – «Реал», и если я смогу забить 50, то пусть так и будет, но важно, чтобы команда побеждала», – заявил нападающий.

В прошедшей кампании Килиан Мбаппе отметился 44 голами за «ПСЖ».