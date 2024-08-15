Анчелотти: «Для «Реала» трансферный рынок закрыт»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти заявил, что клуб больше никого не подпишет этим летом.

В межсезонье состав команды пополнили нападающие Килиан Мбаппе и Эндрик. Француз перебрался из «ПСЖ» свободным агентом, а бразилец был куплен у «Палмейраса» за 47,5 млн евро без учёта бонусов. Судя по всему, на этом подписания «сливочных» можно считать завершёнными.

«Я не буду просить никаких подписаний. Для нас рынок закрыт», – сказал Анчелотти, цитируемый испанскими СМИ, после победы в матче Суперкубка Европы против «Аталанты» (2:0).

18 августа «Реал» начнёт защиту чемпионского титула Ла Лиги выездным поединком против «Мальорки».