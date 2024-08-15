Мбаппе поделился эмоциями после первого выигранного трофея с «Реалом»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поднял над головой трофей после дебютного матча в новой команде.

Испанский гранд добился победы над «Аталантой» во встрече Суперкубка УЕФА (2:0). Федерико Вальверде открыл счёт в матче на 59-й минуте, а Мбаппе поставил точку на 68-й.

«Первый трофей, завоёванный в лучшем клубе мира! Давайте добьёмся большего! Hala Madrid!» – написал 25-летний француз в социальных сетях вскоре после окончания поединка, прикрепив к публикации фотографии с товарищами по команде и кубком.

До перехода в «Реал» Килиан Мбаппе семь лет выступал за «ПСЖ». Игрок покинул ряды парижан свободным агентом, отказавшись продлевать контракт.