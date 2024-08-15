Защитник «Барселоны» договорился с «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» готовит очередной трансфер. В ближайшее время ряды «матрасников» может пополнить центральный защитник «Барселоны» Клеман Ленгле. По информации журналиста Санти Ауны, «матрасники» достигли договорённости с французом. Теперь мадридцам нужно согласовать сделку с руководством «сине-гранатовых» – новые переговоры между клубами пройдут на этой неделе.

«Барселона» готова расстаться с Клеманом Ленгле. 29-летний футболист получает высокую зарплату, при этом вряд ли сможет рассчитывать на место в стартовом составе команды Ханса-Дитера Флика в нынешнем сезоне.