Президент «Реала» Перес прокомментировал дебют Мбаппе

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассказал, что думает о дебютном выступлении Килиана Мбаппе за команду.

Французский нападающий помог коллективу Карло Анчелотти выиграть Суперкубок УЕФА. «Сливочные» взяли верх над «Аталантой» (2:0), а 25-летний игрок отметился забитым голом, проведя на поле 83 минуты.

«Килиан очень доволен своим дебютом – старт получился правильным. Он был рад завоевать медаль. Видно, что ему нравится быть с нами», – цитирует Madrid Zone Переса.

Килиан Мбаппе достался «Реалу» свободным агентом. До переезда в Испанию форвард на протяжении семи лет выступал за «ПСЖ».