Беллингем высказался о своей позиции в «Реале» после прихода Мбаппе

Хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем ответил на вопрос о своей обновлённой роли на поле.

Англичанин показал невероятную результативность в прошлом сезоне, проведя значительную часть матчей на позиции атакующего полузащитника со свободой подключений в чужую штрафную. В нынешней кампании игроку придётся действовать глубже, ведь в команде появилась дополнительная атакующая опция – Килиан Мбаппе. Очевидно, именно французский бомбардир будет главным ответственным за завершение атак.

«Моя позиция в полузащите? Для меня не имеет особого значения, где я играю. Я чувствую себя комфортно где угодно, хочу просто помогать своей команде», – заявил Беллингем в интервью после победы в матче Суперкубка УЕФА против «Аталанты» (2:0). Именно Джуд, к слову, был признан лучшим игроком встречи.