Жизни отца Ямаля ничего не угрожает

По обновлённой информации источников из Испании, отец Ламина Ямаля находится в стабильном состоянии после полученного ножевого ранения.

Мунир Насрауи подвергся нападению, после чего был срочно доставлен в больницу. Сообщалось, что состояние отца 17-летнего футболиста «Барселоны» оценивается как тяжёлое, однако, по данным журналиста Виктора Наварро, на самом деле ситуация обстоит лучше – жизни Насрауи сейчас ничего не угрожает.

Представители «Барселоны» уже посетили больницу для оказания поддержки. Известно также, что полиция арестовала трёх человек, причастных к нападению.