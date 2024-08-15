Анчелотти рассказал, сколько голов ждёт от Мбаппе в текущем сезоне

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о результативности Килиана Мбаппе.

Форвард отметился забитым мячом в своём дебютном матче за команду – пострадала «Аталанта», уступившая «сливочным» в Суперкубке УЕФА (0:2). После завершения встречи журналисты поинтересовались у Анчелотти, сколько голов может забить Мбаппе за весь первый сезон в «Реале».

«50 голов Мбаппе за сезон? Он способен забить больше», – цитирует Madrid Xtra итальянского наставника.

Килиан Мбаппе перешёл в «Реал» этим летом на правах свободного агента. В своём последнем сезоне в «ПСЖ» нападающий отметился 44 голами в 48 матчах.