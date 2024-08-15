Мбаппе: «Реал» – лучший клуб в мире»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе дал интервью после своего первого матча за команду.

Француз начал новый этап карьеры с забитого гола и выигранного трофея. В битве за Суперкубок УЕФА «сливочные» одолели итальянскую «Аталанту» (2:0), а 25-летний форвард отметился точным ударом на 68-й минуте.

«Волшебная ночь. «Реал» – лучший клуб в мире. Все мои товарищи по команде просто великолепны. У нас лучшие игроки.

Я пришёл в этот клуб со смирением, моя адаптация прошла легко. Хочу сказать спасибо тренеру, всему персоналу и игрокам – они очень помогают мне», – передаёт Madrid Xtra заявления Мбаппе.