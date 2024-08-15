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Анчелотти повторил тренерский рекорд «Реала» по завоёванным трофеям

15 Августа 2024 • 00:41 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Аталанта

Мадридский «Реал» снова празднует триумф под руководством Карло Анчелотти.

На этот раз «сливочные» выиграли Суперкубок Европы – в финале была побеждена «Аталанта» (2:0). В активе Анчелотти уже 14 завоёванных трофеев в должности рулевого «Реала» – повторение клубного рекорда. Прежде единоличным рекордсменом на протяжении долгих лет был Мигель Муньос, возглавлявший команду с 1959 по 1974 год. Третье место остаётся за Зинедином Зиданом – 11 кубков.

Карло Анчелотти вернулся в «Реал» летом 2021 года. В свой первый приход итальянец занимал должность во главе мадридцев на протяжении двух лет – с 2013 по 2015 год.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Зинедин Зидан Мигель Муньос ещё теги

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