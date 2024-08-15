Модрич стал самым титулованным игроком в истории «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич установил новый рекорд клуба по завоёванным трофеям.

Команда Карло Анчелотти стала победителем Суперкубка УЕФА, обыграв в финале «Аталанту» (2:0) благодаря голам Федерико Вальверде и Килиана Мбаппе. 38-летний хорват появился на поле на 76-й минуте и помог «сливочным» сохранить преимущество.

В коллекции Модрича теперь 27 трофеев в составе «Реала» – больше, чем у любого игрока за всю историю клуба. Хавбек опередил Начо Фернандеса, переехавшего в Саудовскую Аравию по окончании прошедшего сезона. Также 26 выигранных кубков с сегодняшнего дня и на счету Даниэля Карвахаля. Далее в рейтинге располагаются Карим Бензема и Марсело с 25 титулами.