Мбаппе дал комментарий после гола в дебютном матче за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе выдал успешный дебют в команде.

«Сливочные» обыграли «Аталанту» в поединке Суперкубка УЕФА (2:0), а французский форвард установил на табло окончательный результат, отличившись на 68-й минуте. В концовке встречи Карло Анчелотти заменил звёздного игрока.

«Очень рад своему голу, но знаю, что есть вещи, которые я должен делать лучше», – приводит Madrid Zone первые слова Мбаппе после дебютного матча в составе мадридского гранда.

Килиан Мбаппе перебрался в «Реал» нынешним летом на правах свободного агента. Ранее футболист выступал за «Пари Сен-Жермен».