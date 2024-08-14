Отец Ямаля находится в тяжёлом состоянии после ножевого ранения

Отец футболиста «Барселоны» Ламина Ямаля подвергся нападению.

Инцидент произошёл на парковке в испанском городе Матаро. Как сообщает журналист Майка Наварро, Мунир Насрауи, отец звезды «Барселоны» Ламина Ямаля, получил ножевое ранение и был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжёлое. Полиция ведёт расследование дела.

Ламин Ямаль выступает за первую команду «Барселоны» с 2023 года. В прошлом месяце 17-летний вингер помог сборной Испании выиграть чемпионат Европы и был признан лучшим молодым игроком турнира.

17 августа «Барселона» сыграет на выезде против «Валенсии» в матче первого тура Ла Лиги.