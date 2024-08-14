Винисиус поучаствовал в девяти голах в последних пяти финалах за «Реал»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор показывает феноменальную результативность в финальных матчах.

Бразилец отметился результативной передачей в проходящем сейчас поединке Суперкубка УЕФА против итальянской «Аталанты». По данным Opta, 24-летний игрок напрямую поучаствовал в девяти голах в последних пяти финалах в составе «сливочных» (шесть забитых мячей и три ассиста). В общей сложности в активе форварда 11 результативных действий в 11 финальных встречах за «Реал» во всех турнирах.

Текстовая трансляция матча «Реала» против «Аталанты» доступна на сайте LiveResult.