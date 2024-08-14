Деку провёл встречу с агентом полузащитника «Барселоны»

«Барселона» начала работу над продлением контракта полузащитника Фермина Лопеса.

21-летний футболист впечатляюще провёл свой дебютный сезон в первой команде «сине-гранатовых», а летом стал победителем чемпионата Европы и Олимпиады. Как информирует Jijantes, в среду состоялась встреча Деку с агентом Лопеса, в рамках которой обсуждалось вероятное продление контракта хавбека. Не факт, что сделка будет заключена в скором времени, но переговоры проходят успешно. «Барселона» намерена увеличить пункт отступных в договоре с испанцем.

Стоимость Фермина Лопеса оценивается экспертами Transfermarkt в 30 млн евро. Действующее соглашение игрока рассчитано до 2027 года.