Суперкомпьютер назвал главного претендента на чемпионство в Ла Лиге

Стало известно, у какой команды больше всего шансов выиграть чемпионат Испании – 2024/25.

Как утверждает телеграм-канал Opta Sports, суперкомпьютер предрек победу в Ла Лиге мадридскому «Реалу». Успех команды Карло Анчелотти оценивается в 86,8%. На второй позиции идет «Барселона» (9,7%), а на третьей — «Атлетико» (2,2%). Кроме того, небольшие шансы на борьбу за золото есть у «Жироны» (0,8%), «Атлетика» (0,3%), «Реал Сосьедада» (0,2%) и «Вильярреала» (0,2%).

Действующим чемпионом Испании является «Реал». Новый сезон Ла Лиги стартует уже завтра, 15 августа. В матче открытия сыграют «Атлетик» и «Хетафе».