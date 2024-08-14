Камавинга пропустит 6-7 недель из-за травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга пропустит внушительный срок из-за своей травмы, которую получил накануне матча за Суперкубок УЕФА против «Аталанты». Напомним, игра состоится сегодня.

По информации от журналиста Аранки Родригеса, Камавинга придётся пропустить около 6-7 недель из-за своей травмы. Полузащитник предварительно должен вернуться в октябре.

Камавинга относительно недавно вернулся в расположение мадридского «Реала» после чемпионата Европы, где футболист вместе со сборной Франции дошёл до полуфинала. Эдуардо выступает за «Реал» с лета 2021 года, когда перешёл из «Ренна».