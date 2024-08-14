Бывший форвард «Байера» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о критике фанатов «Барселоны» с призывом уволить главного тренера Ханса-Дитера Флика.

«Проиграть даже в товарищеском турнире очень обидно, а тем более, в матче за трофей. Это понятно. Самое главное, как «Барселона» будет играть в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Это самое главное для клубов, где они получают больше всего денег, поэтому и там смотрят на результат команды», — сказал Булыкин.

12 августа «Барселона» на своём поле разгромно проиграла «Монако» (0:3) в матче за Кубок Жоана Гампера. После этого болельщики команды в соцсетях жёстко «прошлись» по тренеру.