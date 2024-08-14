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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-форвард «Байера» отреагировал на призывы фанатов «Барселоны» уволить Флика после первого поражения в матче за трофей эксклюзив

14 Августа 2024 • 23:15 Комментировать

Бывший форвард «Байера» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о критике фанатов «Барселоны» с призывом уволить главного тренера Ханса-Дитера Флика.  

«Проиграть даже в товарищеском турнире очень обидно, а тем более, в матче за трофей. Это понятно. Самое главное, как «Барселона» будет играть в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Это самое главное для клубов, где они получают больше всего денег, поэтому и там смотрят на результат команды», — сказал Булыкин.

12 августа «Барселона» на своём поле разгромно проиграла «Монако» (0:3) в матче за Кубок Жоана Гампера. После этого болельщики команды в соцсетях жёстко «прошлись» по тренеру.

В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дмитрий Булыкин Ла Лига Ханс-Дитер Флик ещё теги
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