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«Барселона» всерьёз рассматривает вариант с подписанием 35-летнего Перишича

14 Августа 2024 • 12:11 Комментировать (1)

Возрастной вингер Иван Перишич может стать игроком «Барселоны». Об этом информирует испанское издание Mundo Deportivo.

Издание утверждает, что каталонский клуб всё ещё находится в поисках левого вингера, как раз Перишич попадает под это амплуа. 14 августа 35-летний футболист расторг контракт с «Хайдуком» и сейчас является свободным агентом. «Барселона» пришла к кандидатуре Перишича после неудачных переговоров с Нико Уильямсом и Кингсли Команом.

Mundo Deportivo приводит информацию с хорватских СМИ о том, что Флик хочет видеть Перишича в «Барселоне».

В сезоне-2023/24 хорватский игрок сыграл 14 матчей во всех турнирах, отметившись голом и двумя передачами. В минувшем сезоне у футболиста был разрыв крестообразной связки.


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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
14 Августа 2024 в 12:21
Ну, сам Перишич то, вариант неплохой 5-10 минут пофиерить сможет. В основе - он принесет ни один обрез и вернутся не успеет.
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