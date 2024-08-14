«Барселона» всерьёз рассматривает вариант с подписанием 35-летнего Перишича

Возрастной вингер Иван Перишич может стать игроком «Барселоны». Об этом информирует испанское издание Mundo Deportivo.

Издание утверждает, что каталонский клуб всё ещё находится в поисках левого вингера, как раз Перишич попадает под это амплуа. 14 августа 35-летний футболист расторг контракт с «Хайдуком» и сейчас является свободным агентом. «Барселона» пришла к кандидатуре Перишича после неудачных переговоров с Нико Уильямсом и Кингсли Команом.

Mundo Deportivo приводит информацию с хорватских СМИ о том, что Флик хочет видеть Перишича в «Барселоне».

В сезоне-2023/24 хорватский игрок сыграл 14 матчей во всех турнирах, отметившись голом и двумя передачами. В минувшем сезоне у футболиста был разрыв крестообразной связки.