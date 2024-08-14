«Манчестер Юнайтед» продолжает интересоваться де Йонгом

«Манчестер Юнайтед» всё ещё интересуется полузащитником каталонской «Барселоны» Френки де Йонгом. По информации от Mail Sport, манкунианцы попытаются провернуть сделку до закрытия трансферного окна.

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» предложил за де Йонга 50 миллионов евро компенсации, но «Барселона» отказалась продавать футболиста за такую сумму. «Сине-гранатовые» готовы расстаться с нидерландским хавбеком, но за более внушительную компенсацию.

27-летний Де Йонг ранее выступал под руководством тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага в составе амстердамского «Аякса».