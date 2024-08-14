Флик договорился о новом трансфере «Барселоны»

Каталонская «Барселона» подпишет опытного хорватского полузащитника Ивана Перишича, об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo. Игрок является свободным агентом после разрыва контракта с «Хайдуком».

Главный тренер «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик лично связался с 35-летним вингером и предложил продолжить карьеру в «Барселоне». Перишич долго не раздумывал и ответил согласием.

Иван известен в Европе по выступлениям за миланский «Интер», мюнхенскую «Баварию», лондонский «Тоттенхэм» и другие клубы. В составе сборной Хорватии полузащитник сыграл 134 поединка и отметился 33 забитыми мячами.