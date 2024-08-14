«Барселона» или «Реал»: Суперкомпьютер назвал следующего чемпиона Испании

Суперкомпьютер Opta оценил шансы команд на победу в предстоящем розыгрыше чемпионата Испании.

Главным претендентом на золотые медали считается действующий чемпион страны – мадридский «Реал». Вероятность триумфа команды Карло Анчелотти оценивается в 86 процентов. На второй позиции в рейтинге находится каталонская «Барселона». Шансы подопечных Ханса-Дитера Флика свергнуть «королевский» клуб с трона составляют 10,3%. Топ-3 претендентов на титул замыкает мадридский «Атлетико» - 2,2%.

В сезоне-2023/2024 чемпионом стал «Реал», второй финишировала «Барселона», а третьей – «Жирона».

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