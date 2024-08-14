Пять игроков не зарегистрированы «Барселоной» - среди них Ольмо

Каталонская «Барселона» испытывает проблемы с регистрацией футболистов на новый сезон.

Согласно информации Mundo Deportivo, пятеро игроков команды ждут оформления бумаг. Речь идет о Алексе Валле, Пау Викторе, Пабло Торресе, Иньиго Мартинесе и звездном новичке «сине-гранатовых» - полузащитнике Дани Ольмо.

Стоит отметить, что «Барселона» стартует в новом сезоне Ла Лиги выездным поединком против «Валенсии», который состоится в субботу, 17 августа.

В прошлом розыгрыше чемпионата Испании каталонский гранд финишировал на втором месте. Чемпионом Ла Лиги стал мадридский «Реал».