«Барселона» продолжает следить за Канте

Полузащитник «Аль-Иттихада» Н'Голо Канте остаётся на радаре «Барселоны».

33-летний футболист хочет покинуть Саудовскую Аравию и вернуться в Европу, но в «Аль-Иттихаде» совсем не горят желанием расставаться с опытным хавбеком. По сообщениям Sport, «Барселона» продолжает внимательно следить за ситуацией с Канте. Руководство каталонского клуба может вернуться к кандидатуре звёздного француза до закрытия трансферного окна.

В начале месяца испанские СМИ сообщили о том, что против подписания Н'Голо Канте выступает лично рулевой «Барселоны» Ханс-Дитер Флик.

Контракт экс-игрока «Челси» с «Аль-Иттихадом» рассчитан до лета 2026 года.