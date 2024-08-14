Анчелотти ответил, считает ли нынешний состав «Реала» сильнейшим в своей тренерской карьере

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о силе текущего состава своей команды.

В межсезонье ряды действующих победителей Лиги чемпионов пополнил Килиан Мбаппе. По распространённому мнению, с приходом француза состав «сливочных» можно считать сильнейшим за долгое время.

«Лучшая ли это команда из всех, что у меня были? Честно говоря, трудно сказать, поскольку в «Реале» у меня всегда был отличный состав. Я работал с Бэйлом, Рамосом, Пепе, Роналду, Каземиро, Кроосом... Здесь всегда были выдающиеся игроки», – цитирует Madrid Xtra итальянского рулевого.

В среду «Реал» может завоевать очередной трофей – для этого коллективу Анчелотти необходимо обыграть «Аталанту» в матче Суперкубка УЕФА.