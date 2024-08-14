Стало известно, почему игроки «Барселоны» жаловались Хави на Левандовски

Последний сезон Хави Эрнандеса в качестве главного тренера «Барселоны» сложился не лучшим образом: команда показывала нестабильные результаты, в итоге не сумев выиграть ни одного трофея, а в мае наставник был отправлен в отставку.

Если верить информации журналиста Давида Бернабеу, по ходу кампании-2023/24 некоторые игроки «сине-гранатовых» утверждали в беседах с Хави, что с Робертом Левандовски на острие атаки команда не может высоко прессинговать. Очевидно, имеется в виду, что 35-летнему поляку не хватает качеств, необходимых для оказания интенсивного давления на соперников.

На счету звёздного форварда 26 забитых мячей и девять ассистов в 49 поединках прошедшего сезона.