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Камавинга прокомментировал свою травму

14 Августа 2024 • 03:38 Комментировать
Реал Мадрид
...
Аталанта
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Через 17 ч. 19 мин.

Футболист мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказался о недавно полученной травме.

21-летний француз травмировался на тренировке «Реала» перед матчем Суперкубка УЕФА против «Аталанты». Хавбек пропустит предстоящую встречу с коллективом из Бергамо, а дата его возвращения в строй пока неизвестна.

«Да, колено немного болит, но я пока не знаю, что с ним. Завтра утром пройдёт моё обследование», – приводит Madrid Xtra слова Камавинга, ссылаясь на социальные сети игрока.

Матч мадридского «Реала» с «Аталантой» состоится в среду, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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