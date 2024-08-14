Камавинга прокомментировал свою травму

Футболист мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга высказался о недавно полученной травме.

21-летний француз травмировался на тренировке «Реала» перед матчем Суперкубка УЕФА против «Аталанты». Хавбек пропустит предстоящую встречу с коллективом из Бергамо, а дата его возвращения в строй пока неизвестна.

«Да, колено немного болит, но я пока не знаю, что с ним. Завтра утром пройдёт моё обследование», – приводит Madrid Xtra слова Камавинга, ссылаясь на социальные сети игрока.

Матч мадридского «Реала» с «Аталантой» состоится в среду, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.