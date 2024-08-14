Винисиус не переедет в Саудовскую Аравию

Нападающий Винисиус Жуниор продолжит выступления за мадридский «Реал».

Интерес к 24-летнему игроку приписывался «Аль-Ахли», который, по слухам, был готов заплатить за трансфер 1 млрд евро. Позднее эту информацию опроверг главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, бразилец не переедет в Саудовскую Аравию в обозримом будущем. «Аль-Ахли» не делал и не планирует делать предложение по форварду.

Контракт Винисиуса Жуниора с «Реалом» рассчитан до середины 2027 года.

В среду мадридский гранд откроет новый сезон матчем Суперкубка УЕФА против итальянской «Аталанты».