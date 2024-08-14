«Реал» потерял Камавинга перед матчем Суперкубка УЕФА

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга пропустит первый официальный матч нового сезона.

21-летний футболист травмировал колено на тренировке. Француз не сможет сыграть в предстоящем матче Суперкубка УЕФА против «Аталанты», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Степень серьёзности повреждения будет выявлена позднее после дополнительных обследований.

Матч «Реал» – «Аталанта» состоится в среду. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

В прошедшем сезоне Камавинга принял участие в 46 поединках команды Карло Анчелотти, отметившись четырьмя результативными передачами.