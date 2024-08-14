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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Лучше Лига чемпионов» - Кубо не хочет в Саудовскую Аравию

14 Августа 2024 • 02:21 Комментировать

Японская звезда «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо рассказал в интервью французскому изданию France Football о том, что ответил отказом на предложения из Саудовской Аравии. Японец заявил, что ему больше нравится идея поиграть в Лиге чемпионов, хотя его нынешний клуб туда, к сожалению, по итогам прошлого сезона не пробился.

- Меня не интересует Саудовская Аравия. С детства я мечтал играть против сильнейших. Лига чемпионов - это как отличный ресторан, в который хочется возвращаться снова и снова. Я уже опробовал Лигу чемпионов с «Реал Сосьедадом» и мне хочется выступать там каждый год, - цитирует слова Кубо источник.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Такефуса Кубо
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