Анчелотти ответил, будет ли Мбаппе бить пенальти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, станет ли новичок команды Килиан Мбаппе главным пенальтистом.

«Мбаппе будет одним из тех, кто будет бить пенальти. Винисиус, Беллингем, Вальверде — у нас много хороших исполнителей», — сказал итальянский тренер журналистам.

Напомним, 25-летний Мбаппе пополнил состав «Реала» текущим летом, перебравшись на правах свободного агента из «ПСЖ».

Дебют нападающего может состояться завтра, 14 августа. В матче за Суперкубок УЕФА «Реал» встретится с «Аталантой». Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени.