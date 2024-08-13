Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти ответил, будет ли Мбаппе бить пенальти

13 Августа 2024 • 21:44 Комментировать
Мальорка
...
Реал Мадрид
18.08 22:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, станет ли новичок команды Килиан Мбаппе главным пенальтистом.

«Мбаппе будет одним из тех, кто будет бить пенальти. Винисиус, Беллингем, Вальверде — у нас много хороших исполнителей», — сказал итальянский тренер журналистам.

Напомним, 25-летний Мбаппе пополнил состав «Реала» текущим летом, перебравшись на правах свободного агента из «ПСЖ».

Дебют нападающего может состояться завтра, 14 августа. В матче за Суперкубок УЕФА «Реал» встретится с «Аталантой». Стартовый свисток должен будет прозвучать в 22:00 по столичному времени.

Стало известно, кто будет первым пенальтистом «Реала»
👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Килиан Мбаппе ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 13 Августа
21:25
Анчелотти рассказал, как «Реалу» заменить Крооса
21:13
Анчелотти: «Лунин — важная часть «Реала»
20:53
Анчелотти отреагировал на информацию о возможном переезде Винисиуса в Саудовскую Аравию
20:11
Анчелотти продолжает видеть в Модриче лидера
13:45
Пеллегрини: «Соперники «Реала» всегда признают их величие»
09:29
Себальос хочет покинуть «Реал», но клуб не получал по нему никаких предложений
01:29
Анчелотти – второй в рейтинге лучших тренеров мира от известного канала, Клопп – третий 2
12 Августа
23:09
Клуб из Саудовской Аравии сделает предложение по Винисиусу в ближайшие дни – названа сумма
15:47
Саудовский клуб готов выложить 1 миллиард евро за Винисиуса 4
01:13
Звёздный игрок «Реала» отклонил невероятное предложение из Саудовской Аравии
00:47
«Барселона» может перехватить звёздную трансферную цель «Реала» 1
11 Августа
23:53
Оуэн – о будущем Трента в «Ливерпуле»: «Только «Реал» может заставить его уйти»
23:03
«Реал» нашёл нового защитника в Бразилии
09 Августа
23:18
Юный талант из «Реала» выбыл на 6-7 месяцев из-за тяжёлой травмы
08:12
Родриго принял окончательное решение по будущему в «Реале»
07:02
Эндрик оценил Беллингема выше Неймара – это высмеял игрок «Барселоны» 12
05:40
Рамос отреагировал на решение Пепе завершить карьеру
05:13
Гюндоган поделился мнением о Гюлере
01:02
В «Реале» положительно отзываются о поведении Мбаппе
08 Августа
21:47
«Реал» готовит предложение по Ромеро
19:19
Пепе — о «Реале»: «Это было нечто особенное»
15:31
Дани Фернандес: В «Реале» любовался действиями Модрича
07 Августа
06:52
Анчелотти: «Тчуамени не будет играть в защите»
06:08
Себальос дал ответ на вопрос о будущем в «Реале» 1
05:26
Анчелотти ответил, почему Гюлер и Эндрик пропустили матч с «Челси»
04:49
Браим Диас высказался о конкуренции с Мбаппе и Эндриком в «Реале»
04:15
«Челси» снова проиграл в предсезонном матче – на этот раз «Реалу»
01:00
Винисиус и Родриго выйдут в основе «Реала» в матче с «Челси»
06 Августа
14:14
Стало известно, кто будет первым пенальтистом «Реала» 1
04:45
Эндрик назвал топ-5 претендентов на «Золотой мяч» 9
03:58
«Тоттенхэм» запросил у «Реала» невероятную сумму за Ромеро 2
03:25
Мареска ответил на высказывание Анчелотти про «Челси»
03:08
Кроос назвал сходства Роналду и Модрича
01:49
«Реал» пытался подписать звезду сборной Аргентины
01:34
Эндрик и Гюлер досрочно покинули тренировку «Реала» 3
00:01
Кроос: «Возможно, я бы получил «Золотой мяч», если бы Германия выиграла Евро»
05 Августа
23:04
Кроос поделился мнением о Роналду
22:54
Кроос рассказал, какая футбольная работа его привлекает
03:23
Анчелотти рассказал, как Винисиус подставил Беллингема 1
00:56
Вингер сборной Англии Гордон назвал лучшего футболиста, с которым ему доводилось играть
04 Августа
22:26
«Реал» расстанется с восходящей звездой
03 Августа
22:26
В «Реале» поражены Гюлером 2
29 Июля
03:37
Эндрик: «Очень благодарен Винисиусу, Родриго и Милитао за поддержку»
03:22
«Реал» намерен подписать сразу двух звёздных защитников в 2025 году 2
02:30
В «Реале» не хотят, чтобы Эндрик повторил судьбу Роке в «Барселоне»
00:58
Кроос рассказал, какое игровое качество Гюлера его восхищает
28 Июля
23:42
Кроос: «Сейчас мало таких игроков, как Гюлер»
27 Июля
23:07
Инсайдер Романо ответил, может ли кто-то покинуть «Реал» 1
04:00
Браим Диас назвал своих лучших друзей в «Реале»
02:50
Браим Диас: «Мбаппе очень быстро адаптируется в «Реале»
02:09
Куртуа рассказал, как на «Реал» повлияет приход Мбаппе 1
00:12
«Реал» не договорился с Дэвисом
26 Июля
16:21
В «Реале» переживают из-за ситуации с Алабой
06:04
Агент Бастони назвал два топ-клуба, которые хотели подписать игрока
05:16
Анчелотти сыграл ключевую роль в сделке по новому контракту Менди с «Реалом»
24 Июля
23:35
Хуммельс не подходит «Реалу»
23:01
В «Реале» считают, что центр обороны команды полностью укомплектован и без трансферов
21:56
В «Баварии» опасаются ухода Киммиха в «Реал»
02:00
Эндрик: «В Мадриде мне нравится всё»
00:26
Александер-Арнольд назвал свой любимый стадион вне Англии
23 Июля
02:54
Александер-Арнольд: «Беллингем поможет сборной Англии выигрывать турниры»
22 Июля
02:37
Бензема: «Игроки приходят и уходят, но «Реал» всегда будет лучшим в мире»
02:15
Роналдо рассказал, что думает о новичке «Реала» Эндрике
01:54
Бензема: «Я знал, что Мбаппе окажется в «Реале»
01:05
Бензема: «Винисиус заслужил «Золотой мяч»
00:26
Хави пытался переманить Эндрика в «Барселону», но игрок выбрал «Реал»
21 Июля
23:53
Новичок «Реала» Эндрик: «Мне не нужен психолог»
23:02
«Реал» может не подписать ни одного игрока до закрытия трансферного окна
03:09
Контракт Эндрика с «Реалом» официально вступил в силу – игроку исполнилось 18 лет
20 Июля
05:08
Стало известно, как приход Мбаппе повлияет на позицию Беллингема
04:03
Видаль назвал десятку лучших клубов 2024 года: «Бавария» – третья, «Барселона» – четвёртая
03:04
В «Реале» определились с планами по новому центральному защитнику 1
19 Июля
06:14
Йоро – самый дорогой игрок не старше 18 лет в истории, он обошёл бразильцев из «Реала»
01:44
«Реал» намерен продлить контракты ещё двух важных игроков
01:12
Романо: «Беллингем и Трент обсуждают «Реал»
18 Июля
23:26
Стало известно, как сорвался переход Йоро в «Реал»
17 Июля
05:51
Вальехо принял решение по будущему в «Реале»
05:26
«Реал» может сделать Мастантуоно самым дорогим игроком в истории аргентинского футбола
04:48
Беллингем прокомментировал приветственный пост Мбаппе
04:04
Мбаппе отказался от операции
03:12
«Реал» потеряет Беллингема на два-три месяца
02:07
«Барселона» видит в Нико Уильямсе своего Мбаппе
16 Июля
22:53
Стало известно, сколько «Реал» предложил за Йоро
05:54
Йоро не хочет в «Манчестер Юнайтед» – его интересуют только два клуба 2
02:25
Стало известно, какая посещаемость ожидается на презентации Мбаппе в «Реале»
15 Июля
03:48
Озил рассказал, из-за кого перешёл в «Реал» в 2010 году
03:03
Озил назвал лучший период в своей карьере
14 Июля
03:23
Эндрик: «С Мбаппе «Реал» будет похож на команду из видеоигры» 2
00:15
Фитнес-тренер «Реала» будет готовить Мбаппе по программе Роналду 1
13 Июля
22:44
В «Реале» приняли решение по замене Кроосу
02:17
Ямаль рассказал, звал ли его Карвахаль в «Реал»
01:40
«Реал» не станет платить 50 млн евро за Йоро
01:02
Агуэро рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»
12 Июля
22:48
Глава Ла Лиги: «Европейский футбол отвергает идеи Переса, но он этого не видит»
11 Июля
02:46
Экс-кандидат на пост президента «Барселоны»: «Я бы не променял Ямаля на Мбаппе» 2
02:38
«Реал» выдвинул условие Йоро, которого хочет перехватить «Манчестер Юнайтед»
09 Июля
23:45
Экс-игрок сборной Англии: «Мбаппе придётся переучиваться в «Реале»
08 Июля
02:21
«Реал» может подписать Дэвиса и сохранить Менди
01:34
Начо собрал идеального футболиста, назвав Месси, Роналду, Мбаппе и себя
07 Июля
23:40
Эндрик: «Мои мысли уже связаны с «Реалом»
23:23
«Бавария» близка к потере важного игрока
22:59
Французский вундеркинд «одержим» идеей перехода в «Реал», переговоры продолжаются
04 Июля
04:13
Романо: «Реал» не отказался от подписания Дэвиса»
00:30
Йоро вынуждает «Лилль» продать его в «Реал»
03 Июля
23:28
«Реал» продлил контракты двух важных сотрудников из тренерского штаба Анчелотти
02 Июля
04:11
Родриго одним словом прокомментировал пост Роналду после победы Португалии 3
01:09
Стало известно, в какой клуб хочет перейти Рабио 1
01 Июля
01:12
Кроос официально перестал считаться игроком «Реала»
29 Июня
00:27
Карвахаль обратился к Хоселу, покинувшему «Реал»
28 Июня
06:48
Фермин Лопес: «Барселона» не боится Мбаппе»
05:41
Начо: «Мне хотелось сыграть с Мбаппе в «Реале»
01:12
Карвахаль признался, что понимает решение Хоселу уйти из «Реала» 1
00:50
Карвахаль: «Думаю, я лучший правый защитник в мире» 1
27 Июня
22:37
«Реал» заинтересовался защитником сборной Италии
26 Июня
04:50
Две восходящие звезды приняли решение перейти в «Реал»
01:43
Анчелотти обратился к Начо, решившему уйти из «Реала»
24 Июня
22:45
«Лилль» снизит требования по Йоро, на которого претендует «Реал»
23 Июня
04:10
Родриго: «Я готов играть на любой позиции»
02:32
Родриго рассказал, что думает об игре с Мбаппе
00:46
Родриго назвал своего товарища по «Реалу» лучшим игроком в мире
22 Июня
05:08
Потенциальный новичок «Реала» Йоро сравнил Ямаля и Гюлера
04:41
Аль-Хелаифи лично попробует убедить Йоро перейти в «ПСЖ» вместо «Реала»
03:46
Эндрик: «Реал» – самый большой клуб в мире, а не один из»
20 Июня
01:10
«Реал» договорился с восходящей звездой
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАЛЬОРКА РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Флик прокомментировал крупное поражение «Барселоны» от «Монако» В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Из-за них «Спартак» скатал нули и чуть не проиграл: три худших игрока матча против «Ахмата» Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна «Реал» готовит два громких трансфера – названы имена Нико Уильямс дал окончательный ответ «Барселоне» Флик одобрил переход игрока «Тоттенхэма» в «Барселону» Месси позвонил Хулиану Альваресу после его перехода в «Атлетико» Мусаев — ошибка Галицкого: «Краснодару» нужны перемены Из-за кого ЦСКА проиграл в Краснодаре: три худших игрока матча против «быков»
Пепе завершил карьеру в 41 год В Испании требуют уволить Флика из «Барселоны» после первого поражения в матче за трофей Гвардиола нашёл новую звезду в «Манчестер Сити» «Краснодар» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 В «Спартаке» перестройка — клуб намерен избавиться от шести игроков Трансферная бомба: «Реал» может купить звезду при одном условии Испания выиграла всё: в европейском футболе доминирует одна страна «Зенит» - «Динамо» Москва: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Седьмой гол Глушенкова, шестая победа «Зенита»: Латышонок не позволил «Динамо» спастись в Санкт-Петербурге Соболев нашёл новый клуб, сборная Англии выбрала тренера, а «Барселона» отказалась от звёздного игрока – в главных слухах недели
Спортивные новости
Рублёв проиграл Попырину в финале турнира в Монреале Рублёв уверенно разобрался с Арнальди и вышел в финал турнира в Монреале США вырвали первое место в медальном зачёте Олимпиады-2024 у Китая Селиваненко высказался о победе Рублёва над Синнером на турнире в Монреале США подвинули: Кто лидирует на Олимпиаде перед последним днём Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Августа
21:44 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил, будет ли Мбаппе бить пенальти
21:25 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, как «Реалу» заменить Крооса
21:13 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Лунин — важная часть «Реала»
21:00 · Испания. Ла Лига
Айосе Перес присоединился к «Вильярреалу» официально
20:53 · Испания. Ла Лига
Анчелотти отреагировал на информацию о возможном переезде Винисиуса в Саудовскую Аравию
20:11 · Испания. Ла Лига
Анчелотти продолжает видеть в Модриче лидера
20:06 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Переговоры с «Атлетико» в тупике, Галлахер летит в Лондон»
19:01 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» усилился защитником «Барселоны» Араухо официально
18:46 · Англия. Премьер-лига
Альварес – вторая самая дорогая покупка в истории «Атлетико»
18:32 · Германия. Бундеслига
«Барселона» готова подписать Комана при одном условии слухи
17:47 · Англия. Премьер-лига
«Вальядолид» арендовал вратаря «Арсенала» официально
13:45 · Испания. Ла Лига
Пеллегрини: «Соперники «Реала» всегда признают их величие»
13:28 · Италия. Серия А
Анчелотти: «Аталанта» заслуженно выиграла Лигу Европы, она способна выиграть Суперкубок УЕФА»
13:11 · Испания. Ла Лига
«Реал» всё ещё может купить Лапорта
12:30 · Англия. Премьер-лига
Галлахер вернётся в Лондон, переход в «Атлетико» под угрозой срыва
12:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет продать Антони и купить нападающего «Барселоны»
10:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиоле очень нравится Родриго, но игрок хочет остаться в «Реале» хотя бы ещё на один сезон
09:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложил 65 миллионов евро за Фелиша
09:29 · Испания. Ла Лига
Себальос хочет покинуть «Реал», но клуб не получал по нему никаких предложений
05:43 · Англия. Премьер-лига
Названы условия возможного трансфера Луиса Диаса в «Барселону» слухи
05:32 · Испания. Ла Лига
В «Бетисе» отреагировали на слухи об интересе к Роке из «Барселоны»
04:56 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» определилась с главной альтернативой Нико Уильямсу слухи
04:45 · Испания. Ла Лига
Модрич может стать самым титулованным игроком в истории «Реала» уже в среду
04:33 · Англия. Премьер-лига
На Рабио претендуют шесть клубов из трёх стран
04:21 · Испания. Ла Лига
Ольмо ответил, на каких позициях сможет играть в «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем