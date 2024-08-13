Анчелотти рассказал, как «Реалу» заменить Крооса

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о жизни без Тони Крооса.

Немецкий полузащитник завершил карьеру футболиста после минувшего чемпионата Европы.

— Кроос был фантастическим игроком. Мы должны уважать его решение. Мы можем заменить его игроками с другими качествами, какие есть у Вальверде, Тчуамени и Камавинга. Мы должны адаптироваться к ситуации, — заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Тони Кроос выступал за «Реал» с 2014 по 2024 год. За это время он появился на поле в 465 матчах, забил 28 мячей и записал на свой счет 99 результативных передач.

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