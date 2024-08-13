Анчелотти: «Лунин — важная часть «Реала»

Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем вратаря команды Андрея Лунина.

Текущим летом ходило много слухов о возможном уходе голкипера из «Реала».

— Лунин? Это фантастический игрок. Он является важной частью «Реала», — сказал Анчелотти журналистам.

В прошлом сезоне 25-летний Лунин провел 31 матч во всех турнирах, пропустил 32 гола и 12 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий трудовой договор Лунина с «Реалом» рассчитан до лета 2025 года. Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость вратаря составляет 25 миллионов евро.