31-летний испанский вингер Айосе Перес стал игроком «Вильярреала». Футболист атаки подписал соглашение с «жёлтой подлодкой» на четыре ближайших сезона. По информации Transfermarkt, новичок достался «Вильярреалу» за всего лишь 4 млн евро.

Напомним, что последним клубом Переса был севильский «Бетис». Он переехал в Севилью будучи свободным агентом летом прошлого года, до этого полгода играл за клуб в аренде.

До возвращения в Испанию на протяжении девяти долгих лет воспитанник «Тенерифе» выступал в составе английских «Ньюкасла» и «Лестера». Вместе с испанской сборной Перес выиграл Евро-2024.