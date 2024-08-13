Анчелотти отреагировал на информацию о возможном переезде Винисиуса в Саудовскую Аравию

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о возможном уходе бразильского нападающего команды Винисиуса Жуниора.

— Винисиус и Саудовская Аравия? Ничего нет, — заявил итальянский специалист на пресс-конференции.

Ранее появилась информация, что саудовский «Аль-Ахли» готов выложить один миллиард евро за трансфер 24-летнего бразильца.

В прошлом сезоне Винисиус принял участие в 39 матчах с учетом всех турниров, забил 24 мяча и записал на свой счет 11 результативных передач.

Трудовой договор Винисиуса с «Реалом» рассчитан до 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 180 миллионов евро.